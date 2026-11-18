Mersin’de özel bir hastanede mide balonu takılması sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali Can Gül’ün ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan E. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Gül’ün babası Hasan Gül ise suçun 'olası kastla öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak iddianamenin iadesini ve doktorun tutuklanarak Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasını talep etti.

Olay, 5 Haziran 2024’te Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi’nde meydana geldi. İddianameye göre, 2 aydır mide ağrısı, yanma, hazımsızlık, ekşime ve şişkinlik gibi şikayetleri bulunan Ali Can Gül, mide balonu işlemi için hastaneye başvurdu. İşlem sırasında mideye balon yerleştirilip şişirilmeye başlandı. Bu sırada Gül’ün kalp atışları yavaşladı ve solunumu durdu.

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İddianamede, balonun geri çekilmeye çalışıldığı ancak patlatılmadığı, olay sırasında odada bulunmayan anestezi uzmanı Dr. Süleyman Güneş’in çağrıldığı ve müdahale sırasında Gül’ün ağzında bulunan balonu fark ederek patlattığı belirtildi. Tüm müdahalelere rağmen Gül’ün kurtarılamadığı kaydedildi.

Adli Tıp: "Tıbbi uygulama hatası var"

İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda, balonun mide yerine yemek borusunda şişirildiği ve bunun tıbbi uygulama hatası olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, balonun Gül’ün ağzında bulunduğu sırada anestezi uzmanı tarafından fark edilerek patlatıldığı, balonun daha önce Dr. Doğan E. tarafından acil şekilde çıkarılması gerektiği ifade edildi.

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Kurul, tıbbi uygulama hatası ile Gül’ün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu kanaatine vardı. Anestezi uzmanı Dr. Süleyman Güneş ile anestezi teknisyeni Yonca Yaprak Öztürk’ün müdahalelerinde ise tıbbi uygulama hatası bulunmadığı değerlendirildi.

Arızalı endoskopi cihazı detayı

İddianamede, olaydan sonra hastanede yapılan incelemede işlemde kullanılan endoskopi cihazının 2030 saniye çalıştıktan sonra bağlantısının kesildiğinin tespit edildiği belirtildi. Cihaz için olaydan yaklaşık bir hafta sonra arıza bildirim formu düzenlendiği kaydedildi.

İddianameye göre Dr. Doğan E., işlem öncesinde cihazın kontrol edilmesi amacıyla hastanenin teknik personelini de işlem odasına çağırdı. Savcılık, bu durumu cihazda sorun olduğunun bilinmesine ilişkin değerlendirmeler arasında gösterdi.

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İddianamede, cihazın işlem sırasında arıza vermesi üzerine balonun mideye tam olarak yerleştirildiğinin düşünüldüğü, ardından yemek borusunda şişirildiği ve Gül’ün kalp atışlarının yavaşlaması ile nefes alamaması üzerine geri çekildiği ancak patlatılmadan ağızda bırakıldığı belirtildi.

Savcılık, arızalı cihazla işleme devam edilmesi, balonun yemek borusunda şişirilmesi ve ardından şişkin halde ağızda bekletilmesi nedeniyle Dr. Doğan E.’nin eyleminin 'bilinçli taksir' kapsamında olduğunu değerlendirdi.

Doktor 4 ay tutuklu kaldı

İddianamede Dr. Doğan E.’nin 18 Haziran 2025’te gözaltına alındığı, 19 Haziran 2025’te tutuklandığı ve 22 Ekim 2025’te tahliye edildiği bilgisine yer verildi. Savcılık, E.'nin, TCK’nın 85/1 ve 22/3 maddeleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

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Öte yandan olayla ilgili anestezi uzmanı Dr. Süleyman Güneş ve anestezi teknisyeni Yonca Yaprak Öztürk hakkında kusurları bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Dr. Doğan E. hakkında 'Sağlık meslek mensuplarının gerçeğe aykırı belge düzenlemek' suçundan yürütülen soruşturmada da suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

Baba: "Olası kastla öldürme"

Oğlunun ölümünün ardından hukuk mücadelesini sürdüren Hasan Gül ise avukatı Erdal Kaya aracılığıyla iddianameye itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde, işlemin arızalı endoskopi cihazıyla gerçekleştirildiği, gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmadığı, balonun yanlış yere yerleştirildiği ve olayın tüm yönleriyle değerlendirildiğinde eylemin 'olası kastla öldürme' suçunu oluşturduğu ileri sürüldü.

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Baba Gül, iddianamenin bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan düzenlenmesinin hatalı olduğunu savunarak iade edilmesini, aksi halde görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini ve Dr. Doğan E.'nin tutuklanmasını talep etti.