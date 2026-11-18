Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen 'Toroslarda Düğün Alayı' programıyla, Yörüklerin asırlık düğün gelenekleri ve kültürel mirası yeniden canlandırıldı.

Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros ile AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı'nın katılımıyla, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Camili Mahallesi'nde düzenlenen programda, Toroslar'ın köklü Yörük kültürü sergi, defile ve çeşitli gösterilerle katılımcılara aktarıldı.

Yörük düğünlerinin unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinin yaşatılması amacıyla hazırlanan etkinlik, geleneksel poşu bağlama ritüeliyle başladı. Programda gelinin at üzerinde gelişi, bayrak değişimi ve bayrak dikme merasimi canlandırıldı. Okuntu merasiminin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

REKLAM

Program kapsamında Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan el emeği eserler de sergilendi. Minyatür, iğne oyası, naht sanatı ve yöresel dokuma ürünlerinin yer aldığı sergide, Yörük kültürüne ait motifler ve geleneksel el sanatları katılımcıların beğenisine sunuldu. Davetlilere geleneksel düğün yemekleri de ikram edildi.

Yörüklerin evlilik geleneği belgeselle anlatıldı

Etkinlikte konuşan Dudu İrem Toros, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Toros, "Bir şehrin kültürel zenginliği, yalnızca tarihi eserlerinde değil; yaşatılan geleneklerinde, nesilden nesile aktarılan değerlerinde ve insanının hafızasında saklıdır. İnanıyorum ki kültürel mirasımıza sahip çıkmak, geçmişimizle geleceğimiz arasında kurabileceğimiz en anlamlı köprülerden biridir" dedi.

REKLAM

Konuşmanın ardından Toroslar Yörüklerinin geleneksel evlilik sürecini konu alan belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Anamur ve Silifke halk oyunları ekiplerinin yöresel gösterileri de izleyicilerden ilgi gördü.

Programın devamında geleneksel kuşak bağlama töreni gerçekleştirilirken, Yörük kültürünün zengin motiflerini taşıyan tematik defile düzenlendi. Defilede sergilenen geleneksel kıyafetler, Yörüklerin geçmişten günümüze taşıdığı kültürel değerleri yansıttı.

İl protokolünün de katıldığı program, Yörük düğün geleneklerinin canlandırılması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından renkli görüntülere sahne oldu.