Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, Özbek Mahallesi Eski Ankara Yolu Çamtepe Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.E. yönetimindeki 01 GD 571 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 01 ANB 453 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde olan Ayfer Evren (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ö.E. ile P.O. (42) ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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