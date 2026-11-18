RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesinde başlatma, ayarlama ve çalıştırma işlerinden önceki son aşama olan, reaktör tesisinin sıcak soğuk çalıştırılması Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan (NDK) ilgili izninin alınmasının ardından başladı. Bu operasyonlar kapsamında, nükleer yakıtın yüklenmesi ve ardından güç ünitesinde ilk elektriğe ulaşılmasından önce birinci ve ikinci devrelerdeki tüm ekipmanlar işletme koşullarında test edilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre sıcak soğuk çalıştırma programı kapsamında reaktör tesisi kademeli olarak ısıtılacak ve reaktör soğutma devresindeki (birinci devre) soğutucunun, kimyasal işlem görmüş suyun sıcaklık ve basıncı nominal parametrelere (285°C ve 16,5 MPa seviyesine) yükseltilecek. Suyun sıvı halde kalmasını sağlayan bu basınca, suya 1.650 metre derinlikte batırılan cisimler de maruz kalıyor.

REKLAM

Testler sırasında ekipmanların ve tüm boru hatlarının mukavemeti, titreşim özellikleri, elektrik sistemleri, güvenlik sistemleri ile reaktör kontrol ve koruma sistemi test edilecek. Bu testler ile normal işletme koşulları arasındaki tek fark, sıcak soğuk çalıştırma aşamasında reaktör korunda gerçek nükleer yakıt yerine yakıt demeti simülatörlerinin bulunması olacak.

Sıcak soğuk çalıştırmanın tamamlanmasının ardından ana ve yardımcı ekipmanların revizyonu gerçekleştirilecek. Bu çalışma, ekipmanların proje gerekliliklerine uygunluğunu ve güç ünitesinin reaktör tesisinde ilk kritikliğe ulaşmaya teknik olarak hazır olduğunu nihai olarak teyit edecek. Bu aşamada uranyum yakıt içeren yakıt demetleri ilk kez reaktöre yüklenecek. Revizyonun sonuçlarına göre Türkiye’deki düzenleyici kurum tarafından başlatma operasyonlarının başlamasına izin verilecek.

REKLAM

Konuyla ilgili açıklama yapan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, şunları söyledi:

“Soğuk ve sıcak testler için gerekli izin alındı ve testlere başladık. Yani fiziksel devreye alma aşamasına artık bir adım değil, kelimenin tam anlamıyla yarım adım kaldı. Bu aşamada santral, sıcaklık ve basınç açısından tam olarak işletme parametrelerinde çalışacak. Güvenlik sistemleri ve personel de normal işletme koşullarındaki gibi çalışacak. Ancak ihtiyaç duyulan enerji dışarıdan sağlanacak. Devreye alma ile test işletme arasındaki fark da burada. Bu, son bir kontrol aşaması; santralin tüm sistemleri için adeta bir ‘son prova’. Bu sürecin sorunsuz tamamlanmasını ve söz verdiğimiz gibi bu yıl fiziksel devreye alma aşamasına geçmeyi umuyoruz.”

REKLAM

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh de Akkuyu NGS’nin 1. ünitesinde soğuk ve sıcak testlerin başlamasına ilişkin şunları söyledi:

“Nükleer güvenlik ilkeleri, her sistemin ve her bir ekipmanın hizmete alınabilirliğinin teyit edilmesini gerektiriyor. Yakıt yüklenmeden önce bunları farklı koşullarda, normal işletmeden sapmaların simüle edildiği durumlar da dahil olmak üzere, aşamalı olarak kontrol ediyoruz. Ekipmanların güvenilir şekilde çalıştığından ve güvenlik sistemlerinin işlevlerini eksiksiz olarak yerine getirdiğinden emin olmamız gerekiyor. Güç ünitesinin ilk kritikliğe ulaşmaya hazır olması, başlatma, ayarlama ve çalıştırma işlerinin bu aşamasında öngörülen tüm kontrol operasyonlarının sonuçlarına göre sağlanacak.”