Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri başladı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde ara tatile giren çocuklar için "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri düzenleniyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde ara tatile giren çocuklar için "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri düzenleniyor.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce koordine edilen etkinlik kapsamında Çay Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde program yapıldı.
Programda çocuklara yönelik tiyatro gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve konserler gerçekleştirildi.
Etkinlikte, oyun parkurlarında oynayan çocuklara ikramda bulunuldu.
"Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri Çilek, Mesudiye ve Güneş mahallelerinde de düzenlenecek.
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