Kaza, Özbek Mahallesi Eski Ankara Yolu Çamtepe Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.E. yönetimindeki 01 GD 571 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 01 ANB 453 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ayfer Evren (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ö.E. ile Pınar Oruç (42) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pınar Oruç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mersin’n Tarsus ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Pınar Oruç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

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