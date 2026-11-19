Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü' etkinlikleri kapsamında doğaseverler, Tarsus ve Silifke ilçelerindeki 3 farklı parkurda bir araya geldi. Tarih, doğa ve sporu buluşturan etkinliklerde katılımcılar, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen 'Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü' etkinlikleri devam ediyor. Program kapsamında Tarsus ilçesine bağlı Kahramangülek Mahallesi sınırlarında bulunan tarihi Gülek Kalesinden Sarışıh Hana uzanan yaklaşık 13 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirildi. Doğaseverler, tarihi güzergah boyunca hem spor yaptı hem de bölgenin doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

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Etkinlikler kapsamında İstanbul'dan gelen TrekinTurkey Doğa Yürüyüş Grubu da Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneğinin gönüllü rehberliğinde Silifke ilçesindeki Olba Etabı KızılgeçitSömek Parkuru ile Göksu Deltası Dalyan Parkurunda yürüyüş yaptı. Üç gün boyunca farklı parkurlarda gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıdı.

"Hemen hemen her hafta bu etkinliği yapacağız"

Tarihi Kilikya Yolu Parkur Koordinatörlerinden Mustafa İslam Erişik, etkinliklere gösterilen ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "GülekSarışıh Han Parkuru yaklaşık 1213 kilometre sürdü. Gülek Kalesinden başladık, İbrahim Paşa tayfasından geçerek Sarışıh Hanın olduğu yere geldik. Zorlu bir parkur. Hemen hemen her hafta bu etkinliği yapacağız. Önümüzdeki haftalardaki etkinliklerimizi de Instagram adresimiz olan ‘MBB Etkinlik’ sayfamızdan paylaşacağız. Arkadaşlar burayı takip etsinler. Gördükleri anda karekod ve link üzerinden katılabiliyor" dedi.