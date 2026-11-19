Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ara tatil dolayısıyla çocuk kampüsleri ile kadın ve çocuk atölyelerinde 1721 Kasım tarihleri arasında ücretsiz etkinlikler düzenleniyor. Kentin 5 farklı noktasında gerçekleştirilen etkinliklerde, 114 yaş grubundaki çocuklar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri ile kadın ve çocuk atölyelerinde ara tatil programı devam ediyor. Tarsus, Silifke, Mezitli, Huzurkent ve Toroslar'daki çocuk kampüslerinde düzenlenen etkinliklerle çocukların el becerilerinin, hayal güçlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Program kapsamında çocukların yanı sıra ebeveynlerin de katılabildiği atölyeler düzenlenerek ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmelerine imkan sağlanıyor.

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Çocuklar farklı alanlarda eğitim alıyor

Ara tatil programı kapsamında Tarsus 100. Yıl Atatürk Çocuk Kampüsünde akıl ve zeka, masal ve drama, resim ve hobi, doğa, oluşturucu mutfak ile ritim ve dans atölyeleri gerçekleştiriliyor. Kampüste 14 yaş grubuna yönelik anneçocuk oyun atölyeleri, ebeveyn katılımlı etkinlikler ve annelere özel Kadın Hareket Atölyesi de düzenleniyor.

Silifke Çocuk Kampüsü'nde ise akıl ve zeka, satranç, tasarım, masal ve drama, müzik, resim ve hobi, doğa ve kamp ile oluşturucu mutfak atölyeleri gerçekleştiriliyor. Kampüste 14 yaş grubundaki çocuklar için anneçocuk oyun atölyeleri, ailelerin katılımına yönelik ebeveynçocuk etkinlikleri ve 714 yaş grubuna yönelik 'Çocuk Hakları Bilgilendirme Eğitimi' düzenleniyor.

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Mezitli Çocuk Kampüsünde satranç, akıl ve zeka, tasarım ve robotik, masal ve drama, resim ve hobi ile doğa kampı atölyeleri gerçekleştiriliyor. Müzik alanında beden perküsyonu, ritim ve koro çalışmaları yapılırken, mutfak kapsamında pizza atölyesi düzenleniyor. Programda ebeveynçocuk etkinlikleri ile 'Dünya Çocuk Hakları Günü Farkındalık ve Bilgilendirme Eğitimleri' de yer alıyor.

Huzurkent Çocuk Kampüsünde akıl ve zeka, satranç, tasarım ve robotik, masal ve drama, resim ve hobi, doğa ve doğa kampı, mutfak ve halk oyunları atölyelerinin yanı sıra keman ve ritim eğitimleri veriliyor. Kampüste 24 yaş grubuna yönelik anneçocuk oyun atölyeleri ve ebeveynçocuk etkinlikleri düzenlenirken, 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı tiyatro gösterisi ile çocuk hakları eğitimleri de gerçekleştiriliyor.

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Toroslar Çocuk Kampüsünde ise akıl ve zeka, satranç, tasarım, masal ve drama, resim ve hobi, doğa, mutfak ve halk oyunları atölyeleri düzenleniyor. Fotoğrafçılık, rubik küp ve mahremiyet atölyelerinin de yer aldığı programda piyano, gitar, ukulele ve kız korosu dahil olmak üzere çeşitli müzik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca 14 yaş grubuna yönelik anneçocuk oyun atölyeleri, okul ziyaretleri ve 'Dünya Çocuk Hakları Günü Farkındalık Atölyeleri' düzenleniyor.

"Ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Çocuk Kampüsü Birim Sorumlusu Feride Dere, ara tatil döneminde de etkinliklerin devam ettiğini belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuk kampüslerimizde, ara tatil döneminde de tüm atölyelerde aktif bir şekilde etkinliklerimize devam ediyoruz. Resim/hobi, doğa, masal/drama, teknoloji tasarım, akıl ve zeka oyunları, oluşturucu mutfak, müzik ve anneçocuk katılımlı oyun atölyemizde, çocuklarımızla birlikte farklı etkinliklere devam ediyoruz. Bu atölyelerimizin dışında sadece çocuklarımızın değil, ailelerimizin de dahil olduğu birçok atölyemiz var. Bunlar ebeveyn atölyelerimiz. Ebeveyn atölyelerinde de ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi, farklı etkinlikler yapması ve farklı ortamlarda bir araya gelmesine imkan sağlıyoruz" dedi.