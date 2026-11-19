Mersin'de bir oto tamirhanesinde LPG'li araç tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 2 işçi yaralanırken, 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tamirhanede bulunan LPG'li bir araca ait tüpün büyük bir gürültüyle patlamasıyla yangın çıktı. Patlamanın ardından alevler kısa sürede büyüyerek iş yerinin tamamını sardı. Yangın sırasında iş yerinde bulunan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Yangın sırasında çevrede büyük korku yaşanırken, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevredeki iş yerlerine ve yapılara sıçramasının önüne geçildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında oto tamirhanesinde büyük çapta hasar meydana geldi. İş yerinde bulunan 6 araç tamamen yanarak adeta demir yığınına dönerken, araçların koltukları, kaporta ve motor aksamları ile çeşitli parçaları da kullanılamaz hale geldi.

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İş yeri savaş alanına döndü

Yangının ardından tamirhanede ortaya çıkan görüntü ise adeta savaş alanını andırdı. Yanan araçlardan geriye metal aksamlar kalırken, parçaların birbirine karıştığı görüldü.

Görgü tanıkları patlama sırasında büyük bir gürültü duyulduğunu ifade ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.