Mersin Üniversitesi (MEÜ) Denizcilik Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, 8 simülasyon odasında gemi yönetimini öğrenirken, yapay rüzgar ve dalgaların oluşturulduğu eğitim havuzunda zorlu deniz şartlarına hazırlanıyor. Gerçek deniz şartlarının canlandırıldığı uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin mesleğe donanımlı şekilde hazırlanması hedefleniyor.

Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, sahip olduğu teknolojik altyapı ve uygulamalı eğitim imkanlarıyla geleceğin denizcilerini yetiştiriyor. Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından üniversiteye hibe edilen yaklaşık 14 bin metrekare kapalı ve 8 bin metrekare açık alana sahip fakültede, öğrenciler teorik eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü standartlarına uygun 8 simülasyon odasında gemi yönetimi, radar kullanımı ve sıvı yük operasyonlarına yönelik eğitim alan öğrenciler, gerçek bir geminin köprüüstündeymiş gibi deneyim kazanıyor.

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Fakültenin dikkat çeken eğitim alanlarından biri olan 25 metre uzunluğunda ve 5 metre derinliğindeki dalga havuzunda ise rüzgar fanları ve dalga motorları kullanılarak fırtınalı deniz şartları oluşturuluyor. Öğrenciler, birinci sınıftan itibaren bu havuzda aldıkları eğitimlerle denizde karşılaşabilecekleri zorlu şartlara karşı hazırlanıyor. Fakültede ayrıca 40 kişilik bilgisayar laboratuvarları, modern derslikler, kütüphaneler, 26 kişilik konferans salonu ve sosyal alanlar bulunuyor.

"Tam anlamıyla donanımlı bir denizcilik üssüdür"

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, fakültenin sahip olduğu imkanlarla denizcilik eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Mersin Deniz Ticaret Odası'nın üniversitemize kazandırarak hibe ettiği yaklaşık 14 bin metrekare kapalı ve 8 bin metrekare açık alanıyla sadece bir okul değil, tam anlamıyla donanımlı bir denizcilik üssüdür. Fakültemiz, alanında uzman 11 akademik ve 16 idari personelimizle ülkemizin denizcilik sektörüne en nitelikli kaptanları ve uzmanları yetiştirmek üzere hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

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"Öğrencilerimiz gerçek bir gemiyi yönetiyormuş gibi eğitim alıyor"

Fakültede bulunan simülasyon odalarının denizcilik eğitimindeki önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yaşar, "Bu binayı ülkemizdeki diğer eğitim kurumlarından ayıran iki önemli teknolojik gücümüz var: Simülatörlerimiz ve dalga havuzumuz. Fakültemizde Uluslararası Denizcilik Örgütü standartlarında tam 8 simülasyon odamız bulunuyor. Öğrencilerimiz tam görev köprüüstü, radar ve sıvı yük simülatörlerimiz sayesinde daha mezun olmadan gerçek bir gemiyi devasa okyanuslarda yönetiyormuş gibi birebir eğitim alıyorlar" dedi.

"Gerçeğe birebir uygun fırtına şartları oluşturabiliyoruz"

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Dalga havuzunda verilen eğitimlere de değinen Yaşar, "Bir diğer büyük gurur kaynağımız ise 25 metre uzunluğunda ve 5 metre derinliğinde ulaşan eğitim ve dalga havuzumuzdur. Bu havuzda yer alan rüzgar fanları ve dalga motorlarıyla gerçeğe birebir uygun fırtına şartları oluşturabiliyoruz. Gençlerimiz henüz 1. sınıftan itibaren bu havuzda zorlu deniz şartlarına karşı eğitim alıyor ve denizlere tam hazır hale geliyorlar. Tabii bunların yanında son teknolojiyle donatılmış 40 kişilik bilgisayar laboratuvarlarımız, modern dersliklerimiz, kütüphanelerimiz, 26 kişilik konferans salonumuz ve geniş sosyal alanlarımızla gençlerimize kusursuz bir kampüs yaşamı da sunuyoruz. Bizler, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü vizyon ve Mavi Vatan ülküsü doğrultusunda denizlerimizde söz sahibi olacak donanımlı, vatansever gençler yetiştirmeyi en büyük görevimiz olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.