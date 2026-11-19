MERSİN'de bir oto tamirhanesinde meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı, 6 araç ve oto parçaları hasar gördü.

Olay merkez Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesinde meydana geldi. Mersinli Ahmet Bulvarı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle yangın da çıkan oto tamirhanesindeki 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla iş yerinden çıkarılan yaralılar, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle oto tamirhanesindeki yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen iş yerindeki incelemede, 6 araç ile koltuklar, kaportalar ve motor aksamları ile çeşitli parçaların hasar gördüğü belirlendi.

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'DÜKKAN BAŞIMIZA GÖÇTÜ SANDIK'

İş yerinde çalıştıkları sırada patlama olduğu belirten Süleyman Atmaca, "Aniden bir patlama sesi duyduk, yer yerinden oynadı sanki. Herhalde dükkan başımıza göçtü sandık. Kendimizi dışarı attık. Çevreye baktığımızda her yer duman altıydı. İçerideki arkadaşlarımıza ilk müdahaleyi yaptık, onları çıkardık. Daha sonra olay büyüdü" dedi.

Patlamayla ilgili inceleme sürüyor.