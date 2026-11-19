Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Berdan ırmağı Demirköprü yakınında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 ABZ 952 plakalı tır park edilmek istenirken manevra sırasında kanala devrildi. Sürücü tırdan kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.