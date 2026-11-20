Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konserinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği 15 eser seslendirildi. Türk Müziği Orkestrasının sahne aldığı konserde vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Türk Müziği Orkestrası tarafından 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konseri gerçekleştirildi. Orkestra Şefi Erdal Koşar yönetiminde düzenlenen konserde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlerden oluşan 15 şarkı seslendirildi. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı programda katılımcılar, konser sonunda sanatçıları alkışlayarak teşekkür etti.

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"Büyükşehir olarak sanatın ve kültürün her zaman yanındayız"

Konserin yoğun katılımla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Engin Yıldırım, Atatürk'ü anmanın ve sevdiği şarkıları hep birlikte seslendirmenin anlamlı olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmaya ve kültür sanat faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinlerken, hem geçmişimizi hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata ve kültüre verdiği önemi hatırlamış olduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, sanatın ve kültürün her zaman yanındayız" dedi.

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Konserde emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in, Mersin'e, Mersin'in kültürüne ve sanatına kattıkları aşikar. Buradaki coşkulu kalabalığın da bugün O'nu anması, bu değerleri tekrar hatırlaması ve başkanımıza müteşekkir olması bizleri çok mutlu etti. Coşkuya coşku kattı. Çok keyifli bir akşam geçirdik. Başkanımızın varlığını ve ruhunu hissettik. Buradan da başkanımıza selam olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Atatürk'ün sevdiği ve hafızalarda yer eden eserleri dinleyicilerle buluşturduk"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası Şefi Erdal Koşar ise konserin kendileri için özel ve anlamlı olduğunu belirterek, Atatürk'ün sevdiği eserlerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını söyledi. Konserde toplam 15 eser seslendirdiklerini aktaran Koşar, dinleyicilerle birlikte duygu dolu bir gece yaşadıklarını ifade etti. Koşar, "Bizler için heyecanlı, duygulu ve coşkulu bir konser oldu. Sadece Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirmedik. Cumhuriyet ilkelerine bağlı bir gençliğin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine verdiği önemi haykırmaya çalıştık. Bizler var oldukça, cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini yaşatmaya devam edeceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.