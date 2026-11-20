Mersin’in Akdeniz ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı bir vatandaşın çöp eve dönüşen müstakil evinden yaklaşık 2 kamyon dolusu çöp ve atık çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra halk sağlığı açısından da risk oluşturan çöp evlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Kazanlı Hürriyet Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil bir evde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yaşlı vatandaşın yakınlarının başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, evde uzun süredir biriktirilen çöp, atık ve kullanılmayan eşyaları temizlemek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucunda evin farklı bölümlerinde biriktirilen atıklar tek tek toplandı.

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Evden 2 kamyon dolusu atık çıktı

Temizlik çalışması sırasında evin içerisinden çok sayıda çöp, atık malzeme ve kullanılmayan eşya çıkarıldı. Toplanan malzemeler kamyonetlere yüklenerek mahalleden uzaklaştırıldı. Çalışma sonunda evden yaklaşık 2 kamyon dolusu çöp ve atık çıkarıldığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda insan sağlığı açısından risk oluşturan birikmiş atıkların temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.