Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımın daha rahat ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yol çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Tekeliören ile Kanberhüyüğü mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda 2 kilometrelik sathi kaplama çalışması tamamlandı. Özbek Mahallesi’nde ise planlanan 5 kilometrelik sathi kaplama çalışmasının 2 bin 850 metrelik bölümü tamamlandı.

Yaklaşık 30 yıldır yenilenmeyen yolun kalan kısmının da belirlenen program doğrultusunda tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Çalışmaların, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım imkanlarının iyileştirilmesine ve yol güvenliğinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

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"Tarsus’un her mahallesinde yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yol çalışmalarının planlanmasında mahallelerin ihtiyaçları ile muhtarların taleplerinin dikkate alındığını belirtti.

Hizmetlerin kentin her noktasına ulaştırılmasının önemine değinen Boltaç, "Bir kentin gelişmesi, yalnızca merkezinde yapılan hizmetlerle değil, en uzak mahallelerinde yaşayan vatandaşlarının ihtiyaçlarının da karşılanmasıyla mümkündür. Bu nedenle muhtarlarımızla iletişimimizi güçlü tutuyor, hemşehrilerimizin beklentilerini önceliklerimiz arasında değerlendiriyoruz. Kaynaklarımızı doğru kullanarak ihtiyaç duyulan noktalara hizmet ulaştırmayı önemsiyoruz. Tarsus’un her mahallesinde yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.