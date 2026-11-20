Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından güz dönemi ara tatili kapsamında Trafik Parkta düzenlenen etkinliklerde çocuklar eğlence dolu günler geçiriyor. Çocukların kahkahalarıyla şenlenen parkta, farklı etkinlikler ücretsiz olarak çocuklarla buluşturuluyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programda çocuklar; şişme oyun parkurları, yüz boyama, akıl ve zeka oyunları, geleneksel çocuk oyunları ve Trafik Park uygulamalarıyla keyifli vakit geçiriyor. Etkinlik alanında çocuklara mısır ve pamuk şeker de ikram ediliyor. Aileler ise çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılarak ara tatilin tadını çıkarıyor.

REKLAM

Program kapsamında üretici kadınlar da unutulmadı. Trafik Parkta stant açan kadınlar, el emeğiyle hazırladıkları ürünleri vatandaşların beğenisine sunarken, etkinlik alanındaki yoğunluğun satışlarına da olumlu yansıdığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlisi Burcu Sert, etkinliklerin çocuklar ve veliler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, Trafik Parktaki programın 22 Kasım saat 16.00’ya kadar devam edeceğini söyledi.

Veliler de çocukların ücretsiz ve güvenli bir ortamda eğlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, diğer aileleri etkinlik alanına davet etti.