Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcusu Gülizar Demirpolat, Makedonya’da düzenlenen Büyükler WAKO Kick Boks Avrupa Şampiyonasında Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, başarılı sporcuyu tebrik etti.

Makedonya’da 615 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyükler WAKO Kick Boks Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Gülizar Demirpolat, +70 kilogram Low Kick kategorisinde Türkiye’yi temsil etti. Rakipleri karşısında başarılı bir performans ortaya koyan Demirpolat, final müsabakasının ardından Avrupa ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği dereceyle kulübüne ve Akdeniz ilçesine büyük gurur yaşatan sporcu, uluslararası arenada Türk sporunu da başarıyla temsil etti.

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Beşikci’den sporcuya tebrik

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Gülizar Demirpolat’ın Avrupa Şampiyonasında elde ettiği başarının Akdeniz ve Mersin için gurur kaynağı olduğunu belirterek sporcuyu, antrenörlerini ve ailesini tebrik etti.

Beşikci, yaptığı açıklamada, "Akdeniz Belediye Spor Kulübümüzün başarılı sporcusu Gülizar Demirpolat’ın Avrupa Şampiyonasında ikincilik elde ederek gümüş madalya kazanması bizim için büyük gurur ve mutluluk kaynağıdır. Uluslararası arenada kulübümüzü ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuzu kutluyorum. Bu başarının elde edilmesinde emeği ve katkısı olan antrenörlerimize, Gülizar’ın yetişmesi ve bugünlere gelmesinde yanında olan ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

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"Genç sporcularımıza ilham oluyor"

Uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarıların genç sporculara örnek olduğunu ve onları motive ettiğini ifade eden Beşikci, sporun disiplin, azim ve özveri gerektiren uzun soluklu bir yolculuk olduğunu kaydetti.

Demirpolat’ın elde ettiği derecenin emeğin ve inancın önemini ortaya koyduğunu belirten Beşikci, sporcunun önümüzdeki yıllarda da önemli başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü olarak sporcuları desteklemeye, yeteneklerini geliştirebilecekleri imkanlar sunmaya ve ulusal ile uluslararası başarılarına katkı sağlamaya devam edeceklerini bildiren Beşikci, Gülizar Demirpolat’a başarılarının devamını diledi.