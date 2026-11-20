Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 zanlı tutuklandı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, kentte 14-20 Ekim'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 29 bin 549 sentetik ecza hapı, 436 gram esrar, 230 uyuşturucu hap, 619 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kokain ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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