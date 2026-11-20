Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 29 bin 549 sentetik ecza hapı, 436 gram esrar, 230 uyuşturucu hap, 619 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kokain ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

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