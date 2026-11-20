MERSİN’in Erdemli ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Mümine Kılıç (76) için arama çalışması başlatıldı.

İlçedeki Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası’nda yaşayan Mümine Kılıç’tan haber alamayan yakınları, 18 kasım akşamı yetkililere kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Erdemli Belediyesi ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına gönüllüler, mahalle sakinleri ve Kılıç’ın yakınları da katıldı. Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden Hacıali Koçak, kayıp kadının bulunması için herkesin elinden gelen gayreti gösterdiğini, ekipler ve vatandaşların arama çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

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Ekiplerin, yerleşim alanları ile çevredeki ormanlık ve engebeli arazilerde Kılıç'ı arama çalışmaları sürüyor.