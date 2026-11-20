Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşiminde 43 madde görüşülürken, ilçe belediyelerinin 2027 mali yılı bütçeleri kabul edildi. Toplantıda konuşan Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, COP31 kapsamında Mersin'in iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını uluslararası platformda paylaştıklarını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda düzenlenen meclis toplantısında; komisyonlara havale edilen 32 ve birimlerden gelen 11 olmak üzere toplam 43 madde görüşüldü.

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"COP31’de iklim politikalarımızı ulusal ve uluslararası katılımcılarla paylaştık"

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 31. Taraflar Konferansında (COP31), Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak önemli programlarda yer aldıklarını belirten Başkan Vekili Genç, kentin iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarını ve yerel yönetim deneyimlerini ulusal ve uluslararası katılımcılarla paylaşma fırsatı bulduklarının altını çizdi. COP31 Mavi Bölge ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Pavilyonu’nda önemli panellere katılım sağlandığını kaydeden Genç, "COP31 panellerinde kıyı kentlerinin iklim değişikliğine karşı dirençliliği, sürdürülebilirlik ve bölgesel iş birliği konularındaki çalışmalarımızı paylaştık. Dış İlişkiler Müdürlüğümüz ise akıllı topluluklar ve yerel iklim eylemi konulu bir panelde projelerimizi aktardılar. Ayrıca standımızda SECAP, CLIMAAX ve REMEDIES projelerimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımızı tanıttık. COP31, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde 2019 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz çevre ve iklim politikalarını uluslararası platformda paylaşmamız açısından önemli bir fırsat oldu" diyerek, Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin’in iklim direncini güçlendirmeye, ulusal ve uluslararası iş birliklerini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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İlçe belediyelerinin ‘2027 Mali Yılı Bütçeleri’nin kabul edildiği meclis toplantısında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de söz alarak bütçe sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkanlar ve üyeler, bütçelerin kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek destek ve katkılarından dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. Meclis toplantısı ilgili tüm maddelerin oylanmasının ardından sona erdi.