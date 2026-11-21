Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı 2. Birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlara havale edilen maddeler ile MESKİ'nin 2027 Yılı Bütçe Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlara havale edilen maddeler görüşüldü. Genel Kurulda MESKİ'nin 2026 yılı boyunca hayata geçirdiği çalışmaları, yatırımları ve sunduğu hizmetleri içeren genel tanıtım videosunun gösterimi gerçekleştirildi.

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Toplantıda ayrıca MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporunun detaylarına ilişkin bilgileri meclis üyelerine sundu.

MESKİ'nin Toroslar'daki yeni hizmet noktası faaliyete geçti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, MESKİ'nin vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla Toroslar'da faaliyete geçirdiği yeni hizmet noktası hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Genç, "Halkkent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Toroslar Belediyesi Yeni Hizmet Binası yanında hizmet vermeye başlayan birimimizde, başta abonelik ve tahsilat işlemleri olmak üzere çeşitli MESKİ hizmetleri sunuluyor. Yeni hizmet noktamızın Toroslar ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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MESKİ'nin 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Genel Kurul toplantısında meclisin oylarına sunulan MESKİ'nin 2027 Yılı Bütçe Tasarısı ve ekli cetvelleri oy birliğiyle kabul edildi. Karara ilişkin konuşan Başkan Vekili Genç, "MESKİ Genel Müdürlüğümüzün 2027 yılı bütçe tasarısını ve ekli cetvellerini oyladık, kabul ettik. Mersin halkına, Mersin’imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de kabul edilen 2027 yılı bütçesinin Mersin için hayırlı olmasını temenni ederken, ilçe belediyelerini ilgilendiren hususlar için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile MESKİ Genel Müdürlüğüne ve emeği geçen komisyon üyelerine teşekkürlerini iletti.