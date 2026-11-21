Mersin Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 31. Taraflar Konferansında (COP31) yer alarak, çevre ve iklim alanında yürüttüğü projeleri ulusal ve uluslararası katılımcılara tanıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir çevre politikaları ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarını COP31'e taşıdı. Konferans kapsamında Yeşil Bölgede, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle stant açıldı. Stantta, belediyenin çevre ve iklim odaklı politikaları, yerel ölçekte hayata geçirilen projeleri ve sürdürülebilir gelecek hedefleri katılımcılara anlatıldı.

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İklim değişikliğine uyum ve azaltım, sıfır atık, çevrenin korunması, yenilenebilir enerji, ulaşım, peyzaj, tarımsal üretim ve altyapı gibi birçok alanda yürütülen çalışmalar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Kentin iklim krizinin etkilerine karşı daha dirençli hale gelmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla geliştirilen projeler, ulusal ve uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.

Çevre ve iklim projeleri tanıtıldı

Konferans kapsamında kurulan stantta, Mersin'i daha dirençli, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla hayata geçirilen çalışmalar, tanıtım videoları, broşürler, kitapçıklar ve çeşitli görsel materyallerle aktarıldı. Ziyaretçilere iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik projeler, sıfır atık uygulamaları, yenilenebilir enerji çalışmaları ve çevre koruma faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün altyapı yatırımları, su tasarrufuna yönelik uygulamaları ve çevre odaklı çalışmaları da tanıtıldı.

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Başkan Vekili Genç, Mersin'in iklim vizyonunu anlattı

Konferans süresince Büyükşehir Belediyesi standında ziyaretçilerle bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, uzmanlar ve farklı kurumların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Genç, Mersin'in iklim kriziyle mücadele kapsamında geliştirdiği yerel politikalar, çevreye duyarlı uygulamalar ve doğa dostu yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

COP31 kapsamında düzenlenen panellere de katılan Genç, Mersin Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kentleşme doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları aktardı. Gerçekleştirilen temaslar ve sunumlarla Mersin'in çevre ve iklim politikaları ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtıldı.