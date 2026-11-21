Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesinde, Akdeniz başta olmak üzere farklı denizlerden yaklaşık 500 deniz canlısı türüne ait örnekler sergileniyor. Balıklardan köpekbalıklarına, deniz memelilerinden milyonlarca yıllık fosillere kadar çok sayıda örneğin bulunduğu müze, özellikle öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEBİM) bünyesinde faaliyet gösteren Deniz Canlıları Müzesi, yaklaşık 45 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor. Akdeniz ve farklı denizlerden deniz canlılarına ait örneklerin yer aldığı müzede, balıklar, köpekbalıkları, deniz memelileri, deniz kaplumbağaları ve çeşitli deniz canlılarının yanı sıra fosiller de sergileniyor. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ziyaret ettiği müzede, deniz canlılarının ekosistemdeki rolleri, ekolojik önemleri ve karşı karşıya kaldıkları tehditler anlatılıyor. Müzede ayrıca Mersin'in dağlık bölgelerinden toplanan milyonlarca yıllık denizel fosiller de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

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"Müzemizde yaklaşık 500 deniz canlısı türüne ait örnekler bulunuyor"

Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ayas, müzenin yaklaşık 45 yıldır aktif olarak ziyaretçilerini ağırladığını belirterek, "Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEBİM) bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi, yaklaşık 45 yıldır aktif olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzemizde Akdeniz başta olmak üzere farklı denizlerden yaklaşık 500 deniz canlısı türüne ait örnekler bulunuyor" dedi.

Müzenin ziyaret saatleri ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren Ayas, "Ziyaretçilerimizin büyük bölümünü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri oluşturuyor. Bunun yanında üniversite öğrencileri ve Mersin'de yaşayan vatandaşlarımız da müzemizi ziyaret edebiliyor. Müzemiz hafta içi beş gün, sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında açık. Ziyaret etmek isteyenler, üniversitemizin internet sayfasında yer alan Deniz Canlıları Müzesi bölümünden online randevu oluşturabiliyor. Özellikle okullardan gelen öğrenci gruplarına yaklaşık iki saatlik bir eğitim programı sunuyoruz. Bu eğitimlerde yalnızca deniz canlılarını tanıtmakla kalmıyoruz, onların ekosistemdeki rollerini, ekolojik önemlerini ve deniz ortamında karşı karşıya kaldıkları tehditleri de anlatıyoruz. Balıklar, köpekbalıkları, deniz memelileri, deniz kaplumbağaları ve diğer deniz canlıları üzerinden denizel biyoçeşitliliğin önemini öğrencilerimizle paylaşıyoruz" diye konuştu.

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"Çocuklar en çok deniz memelileri ve köpekbalıklarına ilgi gösteriyor"

Müzede öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği canlılara değinen Ayas, "Çocukların en fazla ilgi gösterdiği canlıların başında deniz memelileri ve köpekbalıkları geliyor. Son yıllarda özellikle basında sıkça yer alan balon balıkları ve aslan balıkları da öğrencilerimizin oldukça merak ettiği türler arasında. Kızıldeniz'den Akdeniz'e Süveyş Kanalı yoluyla ulaşan bu türleri, Lessepsiyen göçmen türler olarak tanımlıyoruz. Öğrencilerimiz bu türlerin Akdeniz'e nasıl geldiklerini, burada nasıl yayıldıklarını ve yerel ekosistem üzerinde ne gibi etkiler oluşturduklarını merak ediyor. Biz de bu soruları bilimsel bilgiler ışığında yanıtlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Nadir deniz canlıları da sergileniyor

Müzede nadir deniz canlılarına ait örneklerin de bulunduğunu belirten Ayas, "Müzemizin önemli özelliklerinden biri de başka müzelerde kolaylıkla karşılaşılamayacak bazı nadir deniz canlılarına ait örnekleri barındırması. Bunlardan biri, derin denizlerde yaşayan ve oldukça ilginç vücut yapısına sahip olan derin deniz yılan balığı (Nemichthys sp.). Bir diğer dikkat çekici örneğimiz ise dünyanın en büyük balina türlerinden biri olan fin balinası (Balaenoptera physalus). Bu canlılar, özellikle denizlerin derinliklerinde ve açık deniz ekosistemlerinde yaşayan türlerin tanıtılması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

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Milyonlarca yıllık denizel fosiller müzede sergileniyor

Müzede deniz canlılarının yanı sıra milyonlarca yıllık fosillerin de bulunduğunu aktaran Ayas, "Müzemizde deniz balıkları ve deniz memelilerinin yanı sıra oldukça değerli bir denizel fosil koleksiyonumuz da bulunuyor. Bildiğiniz gibi Anadolu'nun jeolojik geçmişinde, bugün üzerinde yaşadığımız toprakların önemli bir bölümü Tetis Okyanusu ve onunla ilişkili denizel havzaların etkisi altındaydı. Milyonlarca yıl önce bu denizlerde yaşayan çok sayıda canlının kalıntısı, zaman içerisinde fosilleşerek günümüze ulaştı" diye konuştu.

Mersin'in dağlık bölgelerinde yapılan arazi çalışmalarında denizel fosillerin toplandığını belirten Ayas, "Biz de özellikle Mersin'in dağlık bölgelerinde yaptığımız arazi çalışmalarında bu denizel fosilleri topluyor, bilimsel olarak inceliyor ve tanımlıyoruz. Daha sonra bu örnekleri müzemizde sergileyerek çocuklarımıza milyonlarca yıl önce bölgemizde nasıl bir denizel yaşam bulunduğunu anlatıyoruz. Böylece öğrencilerimiz yalnızca günümüzde yaşayan deniz canlılarını değil, denizlerin milyonlarca yıllık doğal tarihini de öğrenme fırsatı buluyor" şeklinde konuştu.

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"Çocuklar tanıdıkları ve anladıkları doğayı korumaya daha fazla önem vereceklerdir"

Müzenin yalnızca sergi alanı olmadığını, aynı zamanda eğitim merkezi olarak faaliyet gösterdiğini vurgulayan Ayas, "Bizim için Deniz Canlıları Müzesi yalnızca canlı örneklerinin sergilendiği bir yer değil, aynı zamanda bir bilim ve doğa eğitimi merkezi. Buradaki temel amacımız, özellikle çocuklarımızın denizleri ve deniz canlılarını tanımalarını, denizel ekosistemlerin önemini kavramalarını ve doğaya karşı bir koruma bilinci geliştirmelerini sağlamak. Çünkü inanıyoruz ki çocuklar tanıdıkları ve anladıkları doğayı korumaya daha fazla önem vereceklerdir" dedi.