Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, güz ara tatilinde çocukları bilimsel deneyler, atölye çalışmaları ve planetaryum etkinlikleriyle buluşturdu. Çocuklar, iklim, çevre, deniz canlıları ve astronomi gibi konularda bilgi edinirken eğlenceli vakit geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, güz ara tatilinde çocuklar ve ailelerini ağırladı. Merkezde düzenlenen bilimsel deneyler, atölye çalışmaları ve planetaryum etkinlikleriyle çocuklar, bilim ve eğlenceyi bir arada deneyimledi.

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1720 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde Temel Bilimler Deney ve Keşif, İklim, Çevre ve İnovasyon, Deniz Bilimleri ve Su Altı Keşfi, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Atıktan Okyanusa. Deniz Altı Keşfi, Kozmik Tasarım. Güneş Sistemi Keşfi, Doğanın Rengi İklimin İzi. Kapı Süsü, Çevre Dostu Çanta Tasarım ile Minik Mucitler Atölyesi düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu atölyelerde çocuklar, iklim değişikliği, çevre bilinci, deniz canlıları ve astronomi konularında bilgi edinirken aileleriyle birlikte vakit geçirme imkanı buldu.

"Çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyorlar"

Ara tatil döneminde düzenlenen atölyelere yoğun katılım olduğunu belirten Okul Öncesi Öğretmeni Seray Saçma, "Biz burada çocuklara doğa, iklim, iklim değişikliği, çevre bilinci ve astronomi konuları hakkında atölyeler düzenliyoruz. Yoğun bir katılım oldu. Çocuklara bilimi ve doğayı sevdirmeyi amaçlıyoruz. Aileler çok mutlular. Minik Mucitler Atölyesinde sabah saatlerinde bilimi, öğleden sonra da çocuklara çevre bilincini kazandırmayı amaçlıyoruz. Çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyorlar" dedi.

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Mercan ziyaretlerinin ve atölyelerin devam edeceğini söyleyen Saçma, "Mersin Büyükşehir Belediyesine ait ‘mbb.etkinlik’ sayfasından bizi takip edebilirler. Merak eden herkesi bilimle buluşturmayı bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

"Çevre, iklim ve doğa konusunda çocukları bilinçlendiriyoruz"

Atölyelere yoğun ilgi olduğunu belirten Astronom Merve Oylum, çocukların etkinlikler sayesinde çevre, iklim, astronomi ve teknoloji alanlarında farkındalık kazandığını söyledi. Oylum, "Özellikle merkezimizin konseptiyle uyumlu olarak çevre, iklim ve doğa konusunda çocukları bilinçlendiriyoruz ve farkındalık kazanıyorlar. Veliler, çocuklarının bu etkinliklere katılması ve buradan güzel bir şekilde ayrılmalarından çok mutlu. Öğrenciler de buraya geldikten sonra çok memnun ayrılıyorlar. Yaşadıkları o heyecanı gözlerinden okuyabiliyoruz. Bizimle bir bağ kurarak buradan ayrılıyorlar" diyerek, çocukların Mercan sayesinde çevreye, doğaya ve teknolojiye bakışlarının değiştiğini söyledi.