Programda AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve Aydıncık İlçe Başkanı Yüksel Vatan da yer aldı.

Çakır, yerel demokrasinin temel taşının muhtarlar olduğunu belirterek, üreticilerin emeğinin korunması ve kırsal altyapının güçlendirilmesi için de gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Çakır, kendilerine iletilen konuların takipçisi olacaklarını söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

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