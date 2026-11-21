Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında Müfide İlhan Mahallesi’ndeki 3 sokağı sıcak asfaltla yeniliyor.

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak amacıyla merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Müfide İlhan Mahallesi’nde bulunan 6110, 6120 ve 6129 numaralı sokaklarda finişer yardımıyla sıcak asfalt kaplama çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki 3 sokağın sıcak asfaltla tamamen yenilenmesi planlanırken, bölgeye toplam yaklaşık bin 700 ton sıcak asfalt serilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşması hedefleniyor.

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Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez mahallelerdeki sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de sathi kaplama ve yol bakım çalışmaları yürütüyor. Tarım yollarının açılması ve düzenlenmesiyle üreticilerin ulaşım ve nakliye süreçlerinde yaşadığı sorunların giderilmesine de katkı sağlanıyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Müfide İlhan Mahallesi sakinleri, yolların yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Akdeniz Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün, hazırlanan planlama doğrultusunda merkezkırsal ayrımı yapmadan ihtiyaç duyulan mahallelerde sıcak asfalt, yama ve sathi kaplama çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.