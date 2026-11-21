Mersin'in Akdeniz ilçesinde yollar yenileniyor
Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, yollarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Giriş: 21.11.2026 - 12:48 Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, yollarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Müfide İlhan Mahallesi'nde bozulan yollarda çalışma başlattı.
Yollarda doldurma işlemi ve asfalt serimi yapan ekipler, 1500 metre uzunluğundaki 3 sokağı yenileyecek.
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