Mersin'de 71 yıl 3 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde hakkında 71 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 21.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde hakkında 71 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "karşılıksız çek" suçundan aranan G.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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