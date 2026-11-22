Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin ailelerini ziyaret ederek, öğrencilerin akademik durumlarını ve evdeki çalışma koşullarını yakından takip ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Anamur’dan Tarsus’a kadar 21 farklı noktada hizmet veren Kurs Merkezlerinde, rehber ve branş öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen veli ziyaretlerinde öğrencilerin ders başarıları hakkında ailelere bilgi veriliyor. Ekim ayından bu yana yaklaşık bin veliye ulaşan belediye, eğitimöğretim yılı sonuna kadar tüm öğrencilerin ailelerini ziyaret etmeyi hedefliyor.

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Ziyaretlerde öğrencilerin çalışma ortamları da değerlendirilirken, okul, kurs merkezi ve aile arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Öğrenciler ise deneme sınavları, kaynak kitaplar, birebir etütler ve çeşitli eğitim materyalleriyle sınavlara hazırlanıyor.

Karacailyas Kurs Merkezi Sorumlusu İmge Palamut, ziyaretlerin öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Öğrencilerimizin performansları hakkında velilerimize bilgi veriyoruz. Aynı zamanda ders çalışma ortamlarına bakıyoruz. Hem velilerimizin hem de öğrencilerimizin yanında olduğumuzu göstermiş oluyoruz" dedi.

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Kurs merkezinden 2 yıldır yararlanan kızı Hiranur’un ders başarısının arttığını ifade eden anne Emine Erdimez ise Büyükşehir Belediyesinin sunduğu ücretsiz eğitim hizmetinden memnun olduklarını söyledi. Erdimez, kızının ortalamasının 80’den 90’a yükseldiğini belirterek, "Kurs merkezi olmasaydı kızımı dershaneye gönderemezdik. Çocuğum iyi bir eğitim görüyor" diye konuştu.