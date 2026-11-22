Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 26. sanat sezonunu Haldun Taner’in Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden ‘Keşanlı Ali Destanı’ ile açtı. Oyunun prömiyerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç ve eşi Süleyman Tufan Genç de katıldı.

‘İnsanla Başlar’ temasıyla yeni sezonunu açan Mersin Şehir Tiyatrosu, adalet, güç, toplumsal eşitsizlik ve halkın kendi kahramanını oluşturma sürecini mizahi ve eleştirel bir dille anlatan ‘Keşanlı Ali Destanı’nı ilk kez sahneledi. Müzik, dans, kolektif oyunculuk ve interaktif sahne anlatımının kullanıldığı oyun, izleyicilerden büyük alkış aldı. Oyunun yönetmenliğini Alpay Aksum, Genel Sanat Yönetmenliğini ise Ozan Erdönmez üstlendi.

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Prömiyerde konuşan Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, kültür ve sanatın Mersin’in sosyal belediyecilik anlayışında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Genç, çocukların kültür ve sanatla büyümesini önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımızın kültür sanatla birlikte büyüyüp, düşünebildiği ve hayal kurabildiği bir Mersin diliyoruz" dedi.

Mersin’in farklı kültür ve kimliklerin bir arada yaşadığı bir kent olduğunu ifade eden Genç, kültür ve sanat çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti. Şehir Tiyatrosunun yakın zamanda iki ayrı ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Genç, oyuncular, yönetmenler, teknik ekip ve sahne arkasındaki tüm emekçilere teşekkür ederek, "Sanatla kalalım, sahnemiz hiç kapanmasın, perdeler hiç kapanmasın" diye konuştu.

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Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Ceren Özmen de 26. sanat sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, güçlü sanatçı ve teknik kadro, zengin repertuvar ve kentin dört bir yanına ulaşan projelerle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

‘Keşanlı Ali Destanı’nın prömiyeri, Mersin Tiyatro Derneği tarafından düzenlenen 10. Mersin Uluslararası Tiyatro Festivalinin başlangıcıyla aynı gün gerçekleştirildi. Program sonunda Mersin Tiyatro Derneği Başkanı Salih Yıldırım tarafından, Keşanlı Ali karakterini canlandıran Anıl Tunç Karaersal’a plaket takdim edildi.

Prömiyerin ardından Başkan Vekili Genç, Şehir Tiyatrosunun 26. sanat sezonu için hazırlanan hatıra defterine not bıraktı.