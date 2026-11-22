Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerinin dijital pazarda daha etkin yer almasını sağlamak amacıyla eticaret eğitimi düzenledi. Avrupa Birliği finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve Türkiye Belediyeler Birliğinin ana faydalanıcısı olduğu proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, kooperatif üyelerine ürünlerini dijital platformlarda pazarlama yöntemleri anlatıldı.

Bir otelde düzenlenen eğitimde Yazılım Mühendisi Serkan Karakız tarafından eticarete giriş, eticaret sitesi kurma, pazar yerlerinde satış, ödeme, kargo ve lojistik süreçleri, dijital pazarlama, finans, hukuk, müşteri ilişkileri ve performans analizi konularında bilgiler verildi. Eğitimle kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmaları ve dijital satış becerilerini geliştirmeleri hedeflendi.

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Karakız, kooperatif üyelerine eticareti iş süreçlerine nasıl entegre edeceklerini anlattıklarını belirterek, dijital pazarın kadın üreticiler açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla temsilcilere yönelik yapay zeka eğitimi gerçekleştirdi. 4 modülden oluşan eğitimde üretken yapay zeka araçlarının kullanımı, doğru komut oluşturma, içerik üretimi, proje yönetimi, veri analizi, raporlama ve iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi gibi konular uygulamalı olarak ele alındı.

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Eğitimlere katılan kadın kooperatifi temsilcileri ise eticaretin ürünlerin daha geniş kitlelere ve yurt dışı pazarlarına ulaştırılması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı eğitimlerin kendileri için faydalı olduğunu ifade etti.