Mersin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Mut-Karaman kara yolunda Z.F'nin kullandığı 33 BDZ 535 plakalı otomobil ile O.E. idaresindeki 42 NG 898 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada O.E'nin aracında sıkışan yolcu S.S. ağır yaralandı.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan S.S, sağlık personelince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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