Mersin’in Akdeniz ilçesinde narenciye üretiminin önemli zararlılarından Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında dijital tuzak uygulaması başlatıldı.

Akdeniz ilçesinde, zararlının popülasyonunun kontrol altına alınması ve narenciye üretiminde ürün kayıplarının azaltılması amacıyla bölgenin önder üreticilerinden Garib Aktarla’ya ait bahçede dijital tuzak kurulumu gerçekleştirildi.

Uygulamaya Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Hatipoğlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Azmi Murat Erdem, firma yetkilileri ile il ve ilçe müdürlüğü teknik personeli katıldı.

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Kurulan dijital tuzaklarla Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunun düzenli olarak izlenmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda mücadele çalışmalarının daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dijital teknolojilerin tarımsal mücadelede daha etkin kullanılmasının üreticilerin ürün kayıplarının azaltılmasına ve narenciye üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Uygulama ile üreticilerin emeğinin korunması ve bölgedeki narenciye üretiminin geleceğine yönelik teknoloji destekli mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.