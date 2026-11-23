Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kan Portakallı Kadayıflı Çikolata Atölyesi’nde kadınlar, Mersin’e özgü kan portakalını çikolata ve kadayıfla birleştirerek farklı bir lezzet hazırladı. Yaklaşık 10 kadının katıldığı atölyede, çikolata yapım teknikleri ve gıda güvenliği konusunda da eğitim verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hamzabeyli Köyümüz Atölyede, ‘Kan Portakallı Kadayıflı Çikolata Atölyesi’ düzenlendi. Yerel ürünlerin tanıtılması ve kadınların yeni üretim teknikleri öğrenmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Mersin’e özgü kan portakalı çikolata ve kadayıfla buluşturuldu. Yaklaşık 10 kadının katıldığı atölyede, çikolata yapımının incelikleri uygulamalı olarak anlatılırken, gıda güvenliği konusunda da bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, hem yeni bir tarif öğrenme hem de yerel ürünleri farklı şekillerde değerlendirme fırsatı buldu.

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"Amacımız, Mersin’e özgü kan portakalını tanıtmak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında gıda mühendisi olarak görev yapan Tuğba Karakış, kan portakalını tanıtmak ve farklı ürünlerle çeşitlendirmek amacıyla atölyeler düzenlediklerini belirterek, "Bu atölyelerimizle amacımız, Mersin’e özgü kan portakalını tanıtmak ve kan portakalı ile katma değerli ürünler üretmektedir. Bugün de yaklaşık 10 katılımcımız ile kan portakallı kadayıflı çikolata yaptık. Atölyemizde aynı zamanda çikolata yapım teknikleri ve gıda güvenliği bilgilendirmesi yaptık" diye konuştu.

Karakış, Hamzabeyli Köyümüz Atölyede düzenlenen etkinliklere katılmak isteyen kadınlara Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığını da söyledi.

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"İlk defa katıldım ve çok güzel geçti"

Atölyeye katılan Ferhan Çalsal, Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen atölyeleri beğeniyle takip ettiğini belirterek, "Kan portakallı kadayıflı çikolata atölyesine geldik. Belediyemize böyle güzel bir hizmet sunduğu için teşekkür ederiz. Ben ilk defa katıldım ve çok güzel geçti, çok hoşuma gitti. Her zaman gelmek isterim" dedi.