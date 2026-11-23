Mersin'de çocukluğundan beri oto sanayide çalışan ve 9 yıldır vücut geliştirme sporuyla uğraşan 27 yaşındaki usta, yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki otomobil motorlarını tek başına kaldırıyor. Sanayide 'kaslı usta' olarak tanınan genç, motor kaldırmakta zorlanan diğer ustaların da yardımına koşuyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki oto sanayide çocukluğundan beri çalışan Bekir Nas, 9 yıl önce zayıf olduğu ve kilo almakta zorlandığı için vücut geliştirme sporuna başladı. Antrenörü Mazlum Aslan'ın desteğiyle spor hayatını sürdüren Nas, zamanla geliştirdiği kasları ve gücüyle sanayide dikkat çekmeye başladı. Otomobil tamirciliği yapan Nas, normalde 34 kişinin güçlükle kaldırabildiği veya caraskal yardımıyla taşınan yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki otomobil motorlarını tek başına kaldırmaya başladı.

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Sanayide 'kaslı usta' olarak tanınan Nas'ın gücünü bilen diğer oto tamir ustaları da ağır motor ve şanzımanların kaldırılması gerektiğinde kendisinden yardım istiyor. Çalıştığı iş yerinin yanı sıra çevredeki tamirhanelere de yardıma giden Nas, ağır parçaları tek başına kaldırarak ustaların işini kolaylaştırıyor. Nas'ın otomobil motorlarını kaldırdığı anları sosyal medyada paylaşması da ilgi görüyor.

"34 kişinin zor kaldırdığı motorları tek başıma kaldırıyorum"

Çocukluğundan beri sanayide çalıştığını belirten Bekir Nas, vücut geliştirme sporuna zayıf olduğu için başladığını söyledi. Nas, "Çocukluğumdan beri sanayide çalışıyorum. Vücut geliştirme sporuna başlamamın en büyük nedeni çok zayıf olmamdı. Yani 40 kilo falandım. Çok yavaş kilo alıyordum, daha doğrusu hiç kilo alamıyordum. Mazlum Aslan hocam var, o getirdi bugünlere beni. Allah ondan razı olsun, podyuma çıkardı. Antrenman olsun, beslenme düzeni olsun hepsine yardımcı oldu" dedi.

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Vücut geliştirme sporuyla birlikte fiziksel gücünün arttığını ve sanayide ağır parçaları daha rahat kaldırmaya başladığını anlatan Nas, "Sanayide motor kaldırdığımız zaman diğer ustalar zaten çocukluğumdan beri gücümün farkındalardı. Ben şu an vücut geliştirme sporu yaptığım için şanzıman olsun, motor olsun daha rahatlıkla kaldırabiliyorum. Başka dükkanlardan da motor kaldırılacağı zaman bana sesleniyorlar veya arıyorlar, gel yardımcı ol diye. Ben de yardımcı oluyorum. Normalde bu tür şeyleri caraskalla kaldırıyorlar, 34 kişi zor kaldırıyor. Allah vermiş bir güç, biz de üstüne koya koya devam etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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"İnsanlar başta çok tuhaf bakıyor"

Motorları tek başına kaldırdığında çevresindekilerin hayretle baktığını ifade eden Nas, "İnsanların tepkisi şöyle, başta çok tuhaf bakıyorlar. Sonra nasıl bir güce sahip olduğumu anlıyorlar. Ardından da maşallah, Allah nazarlardan saklasın gibi cümleler duyuyorum" ifadelerini kullandı.