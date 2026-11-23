Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gün önce akşam saatlerinde kaybolan 76 yaşındaki kadının bulunması için AFAD'dan jandarmaya kadar birçok ekip arama çalışması yapıyor. Havadan dron ve İHA'larla, karadan da ekiplerin yanı sıra kadavra köpeğiyle arama yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, 18 Kasım'da Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası'nda 76 yaşındaki Mümine Kılıç kayboldu. Annesini bulamayan Kazım Dönertaş, çevredekilerin de yardımı ile yaptığı aramada bir sonuca ulaşamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen AFAD koordinesine İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler, vatandaşlar geniş çaplı arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen bir iz bulunamadı. Bugün de sabah erken saatlerden itibaren tüm ekipler, arama çalışmasına şelale bölgesi olmak üzere yayla çevresinde, şelale bölgesin ve ormanlık bölgenin yer aldığı 10 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı. Kadavra köpeğiyle karadan, insansız hava aracı ve dronla da havadan arama çalışmalarına destek verilirken, her türlü ihtimalin değerlendirildiği öğrenildi.

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"Hepsi 'anamız' deyip uğraşıyor"

Annesinin kaybolduğu gün hayvanların oradan geldiğini anlatan oğlu Kazım Dönertaş, "Anneme 'sen şuradan in eve git' dedim. 'Ben, buradan dolanacağım' dedi. Ben malı toparladım. Burada bir malcı arkadaş var, onunla biraz sohbet ettik. Böyle akşam namazına 1520 dakika var kayanın başına geldim. Annem burada köpeklerle beraber, elinde kargısı var, orada dinleniyor. Buradan da akşamları dal getiriyordu. Ben malı kattım, geldim, çatmada ateş yaktım, onları temizledim. Aradan 40 dakika 45 dakika geçti, bir aradım, bulamadım. Dedim eyvah bu köpeklerle gitmiş. Ondan sonra bekçiyi aradık. Bekçiyle bir turladık, malcı arkadaşlarla turladık bulamadık. Bekçi Harun abi, 'AFAD'a bildirelim, bu bizi aşar' dedi. Bugün işte 6. gün olacak. Sağ olsun devletimize, komutanlarım, valim hepsi geldi. Allah razı olsun hepsinden. Buradaki arkadaşlardan da Allah razı olsun. Hepsi 'anamız' deyip uğraşıyor. Bir tane yüzbaşımız var, çok uğraşıyor bulalım diye" şeklinde konuştu.