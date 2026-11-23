Market çalışanı kadın silahlı saldırıda yaralandı
MERSİN'in Silifke ilçesinde bir zincir marketin şubesine elinde tabancayla giren kimliği belirsiz şüpheli, iş yerinde çalışan S.G.E. isimli kadını bacaklarından vurarak yaraladı.
MERSİN'in Silifke ilçesinde bir zincir marketin şubesine elinde tabancayla giren kimliği belirsiz şüpheli, iş yerinde çalışan S.G.E. isimli kadını bacaklarından vurarak yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre 30 yaşlarında kimliği belirsiz bir erkek, elinde tabancayla markete girip, burada çalışan S.G.E.’ye iki el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, bacaklarından yaralanan S.G.E. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Şüphelinin eşkâlini belirlemek ve yakalamak için iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
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