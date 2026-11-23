Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyeye bağlı kurs merkezlerinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin gününü kutlayan Genç, "Sizler, eğitimde fırsat eşitliği mücadelemizin en değerli yol arkadaşlarısınız" dedi.

Merkez ve ilçelerdeki farklı kurs merkezlerinden öğretmenlerin katıldığı programda Genç, öğretmenlerin eğitim alanındaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Buluşmada eğitimde fırsat eşitliği, öğrencilere sağlanan destekler ve kurs merkezlerinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Vekili Genç, "Başkanımız Vahap Seçer sizlerle bir araya geleceğimizi biliyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyor. Sizlerin Öğretmenler Gününü kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ derken, cumhuriyetin geleceğini siz öğretmenlere emanet etti. Biz de Mersin’in geleceğini yetiştiren sizlerin emeğini, cumhuriyete karşı sorumluluğumuzun en kıymetli parçası olarak görüyoruz" dedi.

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Cumhuriyetin getirdiği en önemli haklardan birinin çocukların eşit fırsatlarla geleceğini şekillendirebilmesi olduğunu ifade eden Genç, "Atatürk’ün, ‘Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ sözü de bu idealin özünü yansıtıyor. Biz Mersin’de eğitim politikalarımızda bu anlayışı yaşatmaya, sizlerin emeğiyle, aklın ve bilimin rehberliğinde, özgür düşünen, sorgulayan, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan kuşaklar yetiştirilmesine katkı sunmak için çalışıyoruz. Vahap Başkanımızın öncülüğünde 2019’dan bugüne, Mersin’de eğitimi sosyal bir destekten öte, fırsat eşitsizliği karşısında kamusal bir sorumluluk, toplumsal bir adalet meselesi olarak görüyoruz" diye belirtti.

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"Mersin'in geleceği için yaptığımız en kıymetli yatırımın gerçek mimarlarısınız"

Öğretmenlerin eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Genç, "Sizler, eğitimde fırsat eşitliği mücadelemizin en değerli yol arkadaşlarısınız. Bir öğretmenin; bir çocuğa kazandırdığı özgüvenin, kurduğu hayalin, hayatına açtığı kapının değerini hiçbir bütçeyle ölçemeyiz. Bu paha biçilmez bir hizmet. Bütün zorluklara rağmen çocuklarımızın elini bırakmayan sizler, Mersin’in geleceği için yaptığımız en kıymetli yatırımın gerçek mimarlarısınız. Cumhuriyet başta olmak üzere cumhuriyetin değerlerini yaşattığınız, gelecek kuşaklara bunu aktardığınız ve sadece akademik olarak değil, toplumsal boyut anlamında bir çocuğa, bir aileye ve bu bölgeye dokunduğunuz için sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

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Öğretmenliğin ülkenin geleceğini şekillendiren önemli mesleklerden biri olduğunu belirten Genç, "Sizler aslında ülkenin geleceğini yetiştiriyorsunuz. Kıymetli çalışmalarınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Her birinizin de Öğretmenler Gününü kutluyorum. Burada hem bağlı olduğunuz müdürünüzün, hem bağlı olduğunuz daire başkanının; şu anda da genel sekreter yardımcısı vekilliği de yürütüyor; öğretmen olması çok önemli. Burada yine aslında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in, bu kenti yönetirken, sorumluluk verirken işi ehline verdiğini de görmüş oluyoruz" dedi.

Öğrencilere de başarılar dileyen Genç, "Umarım her şey hayal ettikleri gibi olsun. Umarım ilerleyen zamanlarda da gerçekten herkes eşit, adil bir şekilde bu sınavlara hazırlansın. Gençlerin istedikleri yerde, istedikleri şekilde kendilerini ifade etmelerini de isterim" diye konuştu.

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Belediyede görev yapan kadın öğretmenlerin sayısına da değinen Genç, "Burada da öğretmenlerimizin çoğunluğunun, hatta belki daha fazlasının kadın olduğunu görmek beni özellikle mutlu ediyor. Bu durum ile yine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in ve kurumumuzun vizyonunu ve politikasını da görmüş oluyoruz" diye belirtti.

Programda söz alan öğretmenler de kurs merkezlerinde yürütülen çalışmaların öğrenciler ve aileleri üzerindeki olumlu etkilerini anlattı. Özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerde eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çeken öğretmenler, ücretsiz kaynak kitap, deneme sınavı, öğle yemeği, veli görüşmeleri ve ev ziyaretleri gibi desteklerin öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunduğunu belirtti.