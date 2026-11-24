Polis ekipleri, şebekenin ülke genelinde 87 kişiyi yaklaşık 7,5 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

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