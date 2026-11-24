Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Mersin'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Mersin'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, dolandırıcılık şebekesine yönelik Akdeniz ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenlendi.
Adresteki 11 zanlıyı gözaltına alan ekipler, aramalarda 14 cep telefonu, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 mermi, 4 SIM kart yuvası ile 63 uyuşturucu etkili hap ele geçirdi.
Polis ekipleri, şebekenin ülke genelinde 87 kişiyi yaklaşık 7,5 milyon lira dolandırdığını tespit etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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