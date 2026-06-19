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        Mersin'de dorsesi kırılan tırdaki balık atıkları yola saçıldı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, dorsesinin bir bölümü kırılan tırdaki balık atıkları yola saçıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Mersin'de dorsesi kırılan tırdaki balık atıkları yola saçıldı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, dorsesinin bir bölümü kırılan tırdaki balık atıkları yola saçıldı.


        İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir balık işleme tesisinden Muğla'ya gönderilmek üzere yüklenen balık atıklarını taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AFG 875 plakalı tırın dorsesinde, D-400 kara yolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kırılma meydana geldi.

        Kırılma nedeniyle dorsede bulunan balık atıkları yola saçıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Yola saçılan balık atıkları nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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