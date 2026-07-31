Mersin'de düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 7 sürücüye ceza kesildi

Mersin'de düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 7 sürücüye 695 bin 862 lira ceza verildi. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde düğün konvoyu oluşturarak trafiğin akışını engelleyen 7 araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca tespit edildi. Araç sürücülerine düğün konvoyu yaparak trafiği engelledikleri ve tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 695 bin 862 lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçlar trafikten 60 gün menedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.