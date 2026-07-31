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        Mersin'de trafikte makas atan minibüs sürücüsüne 90 bin lira ceza kesildi

        Mersin'in Mezitli ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen yolcu minibüsünün sürücüsüne 90 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Mersin'de trafikte makas atan minibüs sürücüsüne 90 bin lira ceza kesildi

        Mersin'in Mezitli ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen yolcu minibüsünün sürücüsüne 90 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, minibüs sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında yolcu minibüsünün sürücüsü yakalandı.

        Ehliyetine geçici süreyle el konulan sürücüye 90 bin lira ceza kesildi, araç da 2 ay trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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