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        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı hastaneye kaldırıldı.

        Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, sitenin yönetim odasında beraberindekilerle oturduğu sırada kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

        Tabancayla ateş açılması sonucu bacağından yaralanan Özbolat, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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