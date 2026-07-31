Mersin'de kaplumbağaların yumurta bıraktığı kumsalda yavru çıkışları başladı

Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu.



Anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsala yaptığı yuvalarda kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, yumurtalarından çıkmaya başladı.



Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, merkez görevlileri ve gönüllü öğrencilerin gözetiminde yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından denize ulaştı.



Ergene, gazetecilere, Mersin'in deniz kaplumbağaları için önemli bir bölge olduğunu söyledi.



Kentin kaplumbağa popülasyonuna önemli katkı sunduğunu belirten Ergene, "Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl yuva sayılarında bir düşüş gözlenmekte. Bu düşüşü sadece bu yıl için değerlendirmemek lazım, genel olarak son 20 yıllık grafiğe baktığımızda popülasyonda artış gözlemlenmekte." diye konuştu.



Ergene, deniz kaplumbağalarının güvenle denize ulaşabilmeleri için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti.



Kumsallara bırakılan katı atıkların yavru deniz kaplumbağalarının denize ulaşmasını engellediğini anlatan Ergene, şöyle devam etti:



"Kumsaldaki araç izleri ve kontrolsüz insan faaliyetleri ile iklim değişikliği de kaplumbağaları olumsuz etkileyebiliyor. Bu olumsuzlukları en aza indirmek için elimizden gelen özeni gösteriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaplumbağalarımız güvenli bir biçimde denize ulaşmakta. Denize ulaşan her bir bireyi yalnızca kaplumbağa olarak görmemek lazım. Bu bireyleri hem Akdeniz'in biyoçeşitliliği hem de ekosistem ve sağlıklı denizler için atılan bir adım olarak görmekteyiz."



Vatandaşlardan kaplumbağa yuvalarına karşı duyarlı olmalarını isteyen Ergene, yavru çıkışları sırasında da hayvanların rahatsız edilmemesi gerektiğini vurguladı.

