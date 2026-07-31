Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de kaplumbağaların yumurta bıraktığı kumsalda yavru çıkışları başladı

        Mersin'de kaplumbağaların yumurta bıraktığı kumsalda yavru çıkışları başladı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Mersin'de kaplumbağaların yumurta bıraktığı kumsalda yavru çıkışları başladı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu.

        Anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsala yaptığı yuvalarda kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, yumurtalarından çıkmaya başladı.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, merkez görevlileri ve gönüllü öğrencilerin gözetiminde yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından denize ulaştı.

        Ergene, gazetecilere, Mersin'in deniz kaplumbağaları için önemli bir bölge olduğunu söyledi.

        Kentin kaplumbağa popülasyonuna önemli katkı sunduğunu belirten Ergene, "Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl yuva sayılarında bir düşüş gözlenmekte. Bu düşüşü sadece bu yıl için değerlendirmemek lazım, genel olarak son 20 yıllık grafiğe baktığımızda popülasyonda artış gözlemlenmekte." diye konuştu.

        Ergene, deniz kaplumbağalarının güvenle denize ulaşabilmeleri için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti.

        Kumsallara bırakılan katı atıkların yavru deniz kaplumbağalarının denize ulaşmasını engellediğini anlatan Ergene, şöyle devam etti:

        "Kumsaldaki araç izleri ve kontrolsüz insan faaliyetleri ile iklim değişikliği de kaplumbağaları olumsuz etkileyebiliyor. Bu olumsuzlukları en aza indirmek için elimizden gelen özeni gösteriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaplumbağalarımız güvenli bir biçimde denize ulaşmakta. Denize ulaşan her bir bireyi yalnızca kaplumbağa olarak görmemek lazım. Bu bireyleri hem Akdeniz'in biyoçeşitliliği hem de ekosistem ve sağlıklı denizler için atılan bir adım olarak görmekteyiz."

        Vatandaşlardan kaplumbağa yuvalarına karşı duyarlı olmalarını isteyen Ergene, yavru çıkışları sırasında da hayvanların rahatsız edilmemesi gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        Yurt dışı gezilerinde ayda milyar dolar harcıyoruz
        Yurt dışı gezilerinde ayda milyar dolar harcıyoruz
        5 çocuk gıdasından 4'ü aşırı işlenmiş!
        5 çocuk gıdasından 4'ü aşırı işlenmiş!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İspanyol futbolcu ailesiyle Antalya'da
        İspanyol futbolcu ailesiyle Antalya'da
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı

        Benzer Haberler

        Mersin'de makas atan minibüsçü kameraya yakalandı, 90 bin TL ceza yedi
        Mersin'de makas atan minibüsçü kameraya yakalandı, 90 bin TL ceza yedi
        Mersin'de yaz akşamları konserlerle şenleniyor
        Mersin'de yaz akşamları konserlerle şenleniyor
        Mersin'de tatil sitesi başkanına silahlı saldırı
        Mersin'de tatil sitesi başkanına silahlı saldırı
        Mersin'de üreticiye feromon tuzak ve makine ekipmanı desteği
        Mersin'de üreticiye feromon tuzak ve makine ekipmanı desteği
        Mersin Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danı...
        Mersin Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danı...
        Ziyarete açılması planlanan Silifke Kalesi'nde incelemede bulunuldu
        Ziyarete açılması planlanan Silifke Kalesi'nde incelemede bulunuldu