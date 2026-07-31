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        Ziyarete açılması planlanan Silifke Kalesi'nde incelemede bulunuldu

        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açılması planlanan Mersin'deki Silifke Kalesi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Ziyarete açılması planlanan Silifke Kalesi'nde incelemede bulunuldu

        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açılması planlanan Mersin'deki Silifke Kalesi'nde incelemede bulundu.

        Kaymakam Fırat, Roma döneminden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve 185 metre yüksekliğindeki tepede yer alan kaleye gitti.

        Yapılan çalışmalarla ziyarete açılması planlanan kalede incelemede bulunan Fırat, kazı başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran'dan bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından gerçekleştirilen toplantıda, kalenin ziyarete açılış sürecine ilişkin son hazırlıklar değerlendirildi.

        Kaymakam Fırat'a programda Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Silifke Müze Müdürü Yunus Yavuz eşlik etti.

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