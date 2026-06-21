Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları sona erdi

        Mersin'de düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları sona erdi

        Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Mersin'de düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları sona erdi

        Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları tamamlandı.

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyona, 28 ülkeden 500'den fazla sporcu katıldı.



        Oyunlar kapsamındaki tekerlekli sandalye eskrim ve para dans müsabakaları Akdeniz ilçesindeki bir otelde, para badminton karşılaşmaları ise Mersin Tenis Kompleksi'nde yapıldı.


        Türkiye'den 37 sporcunun katıldığı organizasyon 4 gün sürdü.


        Final müsabakalarının ardından dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film

        Benzer Haberler

        Mersin'de yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu araç kullanan kişilere cez...
        Mersin'de yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu araç kullanan kişilere cez...
        Tarsus Belediyesi kreşlerinde mezuniyet coşkusu
        Tarsus Belediyesi kreşlerinde mezuniyet coşkusu
        Mersin sahilinde EDS dönemi: 3 bin sürücüye ceza Bisiklet ve yaya yoluna gi...
        Mersin sahilinde EDS dönemi: 3 bin sürücüye ceza Bisiklet ve yaya yoluna gi...
        'Babalar Günü'nde anlamlı buluşma: Şehit aileleri ve gaziler Darısekisi'nde...
        'Babalar Günü'nde anlamlı buluşma: Şehit aileleri ve gaziler Darısekisi'nde...
        Mersin'de kaza yapan otomobil takla attı: 2 yaralı Kaza anı kamerada
        Mersin'de kaza yapan otomobil takla attı: 2 yaralı Kaza anı kamerada
        Sıcaklar geldi, okullar tatil olmadan sahillerde yoğunluk başladı
        Sıcaklar geldi, okullar tatil olmadan sahillerde yoğunluk başladı