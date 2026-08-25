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        Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Mersin'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Mersin'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Erdemli ilçesindeki bazı iş yerlerinde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

        Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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