Mersin'de gönüllü gençler hastanede tedavi gören çocuk ve yaşlıları ziyaret etti

Mersin'de gönüllü gençler, hastanede tedavi gören çocuk ve yaşlılara moral ziyaretinde bulundu.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açıklamasına göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen etkinliğe katılan gençler, tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Hastalarla yakından ilgilenen gençler, yemek yemekte güçlük çeken çocuk ve yaşlılara yardımcı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, tedavi sürecinde sağlanan moral ve motivasyonun hastalar için önem taşıdığını belirtti.