Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B. ve Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.Ü. ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmada, bir miktar uyuşturucu ve 224 sentetik ecza ele geçirildi.

Merkez Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki operasyonda şüpheliler İ.Ü, Y.Y, B.B. ve Y.K. yakalandı.

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