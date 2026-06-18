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        Mersin'de gasbettiği yolcu minibüsüyle kaza yapan zanlı hayatını kaybetti

        Mersin'in Silifke ilçesinde gasbettiği yolcu minibüsüyle kaza yapan zanlı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Mersin'de gasbettiği yolcu minibüsüyle kaza yapan zanlı hayatını kaybetti

        Mersin'in Silifke ilçesinde gasbettiği yolcu minibüsüyle kaza yapan zanlı hayatını kaybetti.

        Enes Can Özata (36) Taşucu Mahallesi'ndeki durakta Furkan Gök idaresindeki 33 C 8002 plakalı minibüse bindi.

        İçerisinde 12 yolcu bulunan minibüs, D-400 kara yolunda seyir halindeyken Özata, bilinmeyen nedenle Gök'e saldırdı.

        Yolcular, darbedilen şoförün durdurmayı başardığı araçtan koşarak uzaklaştı. Gök de daha sonra minibüsten indi.

        Kaçmaya çalışan Özata'nın sürdüğü minibüs, önce okul servisine arkadan çarptı, ardından da Araplı mevkisinde yol kenarındaki zeytin bahçesine yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, zanlının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Zanlının, sürücüsünü darbettiği minibüsle kaçması yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        - "Kendi kendine konuşuyor, garip hareketler sergiliyordu"

        Şoför Furkan Gök, gazetecilere, yolcuların olayda yara almadığını söyledi.

        Zanlının araca yolcu gibi bindiğini dile getiren Gök, "Şahıs araca bindikten sonra kendi kendine konuşuyor, garip hareketler sergiliyordu. Bir anda boğazıma sarılarak saldırdı. Aracı güvenli şekilde yolun kenarına çekip yolcuları tahliye ettim. Bu sırada sürücü koltuğuna geçen şahıs minibüsle olay yerinden uzaklaştı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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